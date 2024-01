Niobay Metals Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Niobay Metals jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Niobay Metals als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,81 insgesamt 98 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Anleger, die aktuell in die Aktie von Niobay Metals investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag erzielen können, da die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell liegt der RSI-Wert bei 33,33, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 37 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Niobay Metals eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment, die fundamentale Analyse, die Dividende und den Relative Strength-Index.