Nio steigt um 18% aufgrund positiver Analystenberichte: Hongkong-Aktien gemischt, da Xi-Putin-Treffen und US-Inflationsdaten im Mittelpunkt stehen

Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers Nio stiegen am Dienstagmorgen in Hongkong nach positiver Analystenberichterstattung um 18%, während die inländischen Aktien mit gemischten Vorzeichen eröffneten. Der Leitindex Hang Seng stieg im Morgenhandel um 0,03%. Die Aktien von Alibaba stiegen um über 1,7%, während Meituan, Li Auto und JD.com Aktien über 1% verloren. Hongkong-Aktien heute Aktien Bewegung Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE:BABA) 1,78% JD.com Inc (NASDAQ:JD) -2,22% Baidu Inc (NASDAQ:BIDU) -0,73%… Hier weiterlesen