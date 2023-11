Nio: Das ist ein schwerer Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio hat am Donnerstag einen eminenten Schlag hinnehmen müssen. Die Chinesen haben am Markt einen Abschlag von -9,4 % kassiert. Das bedeutet, dass die Aktie nun bei weniger als 7 Euro notiert. Die Kurse sind aus Sicht der Analysten nun in einem eminent großen Abwärtstrend gelandet. Dabei ist die Aktie mit den bisherigen Kursverlusten in diesem Jahr – -19 % – teils noch gut bedient, wenn es nach den wirtschaftlich orientierten Analysten geht.

Achtung: Schwache Entwicklung in der Bilanz

In der Bilanz des Unternehmens gibt es zudem enorme Schwächen. Denn die Nio wird aus Sicht der Analysten einen hohen Verlust erwirtschaften. Bei derzeit gut 7,8 Milliarden Dollar Umsatz wird der Titel auf einen Nettoverlust in Höhe von ca. 2,4 Milliarden Dollar kommen. Die Umsätze sollen im kommenden Jahr dann auf 12,2 Mrd. Dollar steigen. Das...