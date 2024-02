Nio: Das ist nicht mehr einfach wegzustecken!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Probleme für Nio: Die Chinesen haben auch am Freitag verloren. Noch gravierender: Für die Aktie ging es um gut 7 % nach unten. Das haben die Analysten sicherlich nicht erwartet. Die gehen aktuell noch immer davon aus, der Kurs könnte sich um 89 % nach oben schieben. Das jedenfalls ist das aktuelle Kursziel der Analysten, die auf Marketscreener den Konsens bilden. Die Ziele sind damit recht hoch. Die Aktie würde auf Basis dieser Erwartungen einen Kurs von ca. über 9 Euro erreichen können.

Nio: Irren die Analysten?

Die Analysten haben sich allerdings in den vergangenen Wochen dazu noch nicht korrigiert. Es gibt kaum einen Hoffnungsschimmer, so die Chartanalysten über den Wert – denn die Aktie hat in den vergangenen Wochen des Jahres bereits mehr als 36 % verloren. Das sind eindeutige Signale.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nio-Analyse von 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nio jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nio Aktie

Nio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...