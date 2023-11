Nio: Das ist ein absolutes Novum!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nio hat am Dienstag ein absolutes Novum erreicht, jedenfalls für die vergangenen drei Monate. Der Kurs der Aktie aus China hat mit dem weiteren Minus von -2,2 % den tiefsten Kurs der vergangenen drei Jahre markiert. Das ist angesichts der Erholung der Märkte insgesamt im laufenden Jahr ernüchternd. Grund sind allgemein die wirtschaftlichen Perspektiven, da Nio in diesem Jahr ein Minus von ca. 2,4 Mrd. Euro einfahren wird. Zudem ist die Stimmung am Markt ggb. chinesischen Titeln eingefroren.

Nio: Das wird schwierig

Zusätzlich sind die Statistiken zu dieser Aktie bedenklich. Die Notierungen werden in den vergangenen vier Wochen zwar nur mit dem Minus von -7 % geführt. Aber seit Jahresanfang ging es um inzwischen -30 % abwärts. Kombiniert mit dem nun tiefsten Kurs und den Unternehmenszahlen wird daraus eine Melange, die nicht...