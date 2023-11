Nio: Was für ein Sturz!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio aus China enttäuscht an den Börsen weiterhin. Am Dienstag ging es für den chinesischen Titel um mehr als -1,7 % nach unten. Die Aktie verlor auf die noch als wichtiger erachtete Marke bei 7 Euro noch etwas mehr. In den vergangenen fünf Handelstagen ging es für den Titel um nun satte -8,5 % abwärts. Der Titel wird demnach schwächer und schwächer. Die Experten oder Analysten, die sich mit dem Unternehmen und seinen Chancen am Aktienmarkt beschäftigen, können die Korrekturen kaum einarbeiten.

Nio: Alles vorbei?

Der Höhenflug, den das Unternehmen zwischenzeitlich einmal hätte verspüren können, ist demnach nun klar vorbei. Die Aktie klopft nicht mehr im Geringsten an der Marke von 10 Euro, die aus Sicht von Chartanalysten die eigentliche Hürde darstellen. Diese Unterstützung war jüngst klar durchkreuzt worden.

