Nio: Vorsicht Falle!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Wer Analysten traut, wird bei der Aktie von Nio derzeit wenig Freude haben. Auch am Freitag ging es für das Papier des chinesischen Autoherstellers um mehr als -3 % abwärts. Die Kurse sind damit in den vergangenen Wochen trotz der sehr niedrigen Bewertung nicht mehr vorangekommen. Einen Grund hat das vermeintliche Desaster, wie es Chartanalysen wegen der Notierungen von weniger als 10 Euro betrachten werden: Die Aktie ist nicht in der Lage, die Verluste des Konzerns abzuschütteln.

Falle Analysten!

Analysten erwarten lt. der Daten von Marketscreener Kursgewinne von über 70 %. Das aber ist aus dieser Perspektive wohl eher Wunschdenken. Denn sowohl 2023 wie auch 2024 stehen noch deutliche Verlusterwartungen für den Konzern auf der Agenda. Die Aktie bietet insofern außerhalb der Analysten-Schätzungen wenig Anhaltspunkte für...