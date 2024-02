Nio: Satte Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Schöne Gewinne verbuchte Nio am Dienstag. Der Kurs der Aktie legte gleich um fast 5 % zu. Das sind aus der Wahrnehmung der Börsen gute Gewinne, die allerdings genau zur richtigen Zeit kommen. Schon zuletzt haben Analysten darauf verwiesen, dass die Aktie der Chinesen seit Jahresbeginn mit dem Verlust von gut -41 % auf die Marke von 5 Euro zulaufen. Das wäre ein Menetekel. Denn die 5-Euro-Marke wäre ein Zeichen für Algorithmen, ggf. noch weitere Abwärtsdynamiken zu entwickeln. Inzwischen hat der Wert aus der Sicht von Analysten damit zumindest eine kleine Hoffnung zum Leben erwecken können. Neue Nachrichten gab es zuletzt auch. So ist bspw. die Zahl der Auslieferungen an Fahrzeugen im Januar um 18 % gestiegen – immerhin.

Nio: Die Aussichten nach Analysten-Meinung!

Analysten gehen ohnehin davon aus, der Wert könnte sich noch deutlich nach oben entwickeln. Trotz der Schätzungen zum Umsatz 2023 und zum Umsatz 2024, die jeweils zu negativen Erträgen führen. Netto wird Nio für das Jahr 2023 bei -2,4 Mrd. Euro taxiert. Im laufenden Jahr soll das Minus netto bei ca. -1,6 Mrd. Euro liegen. Die Werte sind aus Sicht von Analysten offenbar ausreichend. Die Kursschätzung liegt bei einem Plus von gut 93 %!

