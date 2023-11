Nio: Neue Chancen? Kursziel immer besser!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Ketzerisch formuliert kann man behaupten, die Kurschancen von und für Nio würden immer besser. Die Chinesen haben am Freitag weitere -7,1 % verloren. Damit hat die Aktie auch im Wochenvergleich wieder – sehr leicht – die rote Zone erreicht. Bitter für all jene, die davon ausgehen, Nio hätte noch eine Chance nach oben. Oder steigen die Chancen angesichts der hohen Kursziele von Analysten nicht noch sogar? Die Aussichten sind nicht in einem Wort zu fassen.

Nio: Der Markt schweigt fast

In den vergangenen sieben Tagen hat es rund um das chinesische Unternehmen kaum neue Nachrichten gegeben. Es entwickelt sich nichts, was nicht schon in den Kursen eigentlich eingepreist sein müsste. Die Chinesen werden im laufenden Jahr klare Verluste produzieren – mehr als 2,4 Mrd. Dollar sind im Gespräch. Dabei ist der Umsatz mit annähernd 8...