Nio: Der Konkurrenz voraus!

Liebe Leser, letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von Nio. Ihre Erkenntnisse im Überblick: Der Stand! Obwohl der Kurs der Nio Aktie am Dienstag ins Monatsminus rutschte, scheinen die Aussichten für das Unternehmen insgesamt durchaus vielversprechend. Die Entwicklung! Nachdem der Elektro-SUV NIO ES8 schon seit letztem Jahr in Norwegen vertrieben wird, sind laut Nio… Hier weiterlesen