Nio: Jetzt wird es bunt für die Chinesen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio konnte auch am Freitag zum Abschied aus der vergangenen Woche aufsatteln. Der Titel legte um mehr als 1,6 % zu. Damit hat die Aktie inklusive des mächtigen Gewinns von mehr als 6 % am Donnerstag einen Lauf. An vier von fünf Tagen ist der Titel zuletzt gestiegen. Die Notierungen sind noch immer im Abwärtstrend, auch charttechnisch betrachtet. Es mehren sich dennoch die Zeichen, wonach es ein kleines Comeback geben kann. Denn:

Das Unternehmen möchte den jüngsten Meldungen nach 10 % der Stellen streichen, die es im Unternehmen gibt. Dies klingt nach einer Steigerung der Rentabilität, werden die Analysten vermuten. Dies ist im Wettbewerb am E-Fahrzeug-Markt, in dem sich Nio befindet, auch erforderlich. Das zeigen die Zahlen für das Unternehmen.

Nio: Sanieren, sanieren, sanieren

Der Konzern hat damit aus Sicht von Analysten...