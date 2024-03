Nio: Jetzt komen die Chinesen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de)

Nio sammelt dieser Tage ein Statement nach dem nächsten ein. Die Banken haben sich erst am Dienstag nun wieder gemeldet. HSBC hat dazu eine Kaufempfehlung ausgesprochen, wie die Daten zeigen. Die Nio-Aktie hat erst 24 Stunden vorher von Morgan Stanley eine Kaufempfehlung erhalten, was die Gesamtschau für das Unternehmen wieder deutlich verbessert. Die gute Stimmung unter den professionellen Kursdeutern korrespondiert wohl mit den Zahlen, die Nio vor wenigen Tagen am Markt meldete.

Nio mit relativ guten Zahlen

Das Unternehmen hat für das 4. Quartal einen Umsatz gemeldet, der sich um ca. 25 % über dem des Vorjahres etablierte. Das Unternehmen hat indes seinen Nettoverlust nicht mehr verbessern können. Doch offenbar reicht schon die Begründung für den höheren Umsatz: Es gab höhere Fahrzeugverkäufe, wie es heißt und auch eine verbesserte Zahl an Auslieferungen. Die Börsen oder vor allem auch die Experten zeigen sich sehr zufrieden.

