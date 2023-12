Nio: Großartig

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Einen großartigen Eindruck macht derzeit die Aktie von Nio. Der Titel aus China konnte nun am Donnerstag schon wieder mehr als 3,5 % gewinnen. Damit verschärft sich die Vorstellung, dass Nio doch wieder an der Tür nach oben kratzen kann. Denn: Nio schaffte es nun auf über 7,50 Euro. Das bedeutet auch, dass die Aktie charttechnisch nur noch 50 Cent benötigt, um zumindest eine erste Stufe auf dem Weg in [...] Hier weiterlesen