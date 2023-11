Nio: Gnadenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Börse ist gnadenlos: Nio aus China stürzt aktuell weiter ab. Das Papier musste mit einem Minus von -5,9 % am Freitag einen weiteren eminenten Rückschlag hinnehmen. Es sieht so aus, als würde Nio nun an den Börsen weiter bestraft für die wirtschaftlichen Aussichten. Die gelten nicht als besonders gut, wie sich in der Analyse der Zahlen zeigen lässt. Allerdings stehen noch zwei Dinge im Raum, die dem Unternehmen weiterhin helfen können. Die Analysten, dies ist eine Säule, könnten derzeit für Nio noch eine wichtige Rolle spielen. Die sehen den Kurs der Aktie weit oben!

Nio: Haben am Ende die Analysten Recht?

Die Überlegung ist recht einfach. Analysten sind offenbar noch immer der Meinung, man habe es mit einem Wachstumsunternehmen zu tun. Das führt gegenwärtig dazu, dass die Aktie auf dem Weg nach oben betrachtet wird. Denn...