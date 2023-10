Nio: Ende!?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio aus China scheint fast am Ende zu sein, jedenfalls an den Aktienmärkten. Denn am Donnerstag ging es für den Titel um weitere -5,7 % nach unten. Damit ist die Aktie deutlich schwächer, als es Investoren wohl vermuten durften. In den vergangenen fünf Tagen hat der Titel satte -9 % nachgegeben. Das ist viel zu viel, um von einem Zufall zu sprechen.

Denn: Nio wie auch andere Aktien sind damit Opfer des politischen Umfelds. Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt die Börsen ersichtlich. Nio hat keine neuen Nachrichten übermitteln können. Im Gegenteil: Erst vor zwei Tagen hat Nio wissen lassen, dass es darüber nachdenkt, ein Händlernetz in Europa aufzubauen. Dieses Netz werde demnach die Stellung hierzulande verbessern helfen, so waren auch Analysten- und Beobachter-Mutmaßungen. Die Realität an den Börsen sieht anders aus.

Nio:...