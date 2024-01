Nio: Durchbruch 2024!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio wird 2024 seinen Durchbruch schaffen – sagen die Analysten. Die Analysten, die sich auf Marketscreener zusammenfassen lassen, gehen aktuell von einem Plus in Höhe von ca. 23 % aus. Das könnte der Titel schaffen, so die Vermutung für maximal 12 Monate, da solche Analysen sich in der Regel auf allenfalls 12 Monate beziehen. Die Kurse könnten der Maximalschätzung nach sogar um 113 % steigen. Das wäre erstaunlich, so die Meinung anderer [...] Hier weiterlesen