Nio: Die Chinesen brennen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio aus China ist wie BYD – gleichfalls aus China – zuletzt stärker geworden. Die Notierungen haben ein Plus von annähernd 2 % in das Wochenende mitgenommen. Das lässt Analysten und Beobachter allerdings nicht staunen. Denn die Börsen warten sicherlich jetzt – relativ gut informiert – auf die nächsten Zahlen von Nio. Nio wird am 5.3. Die eigenen Quartalszahlen aus dem Jahr 2023 – für das letzte Vierteljahr – vorlegen. Dazu können sich dann auch die Jahreszahlen gesellen, also der verbindliche Überblick über die Geschäfte 2023. Die werden allerdings zunächst nicht überzeugend gelaufen sein.

Was die Zahlen wohl bringen werden!

Es ist davon auszugehen, dass Nio einen Verlust von etwa 2,4 Mrd. Euro vermelden wird. Das haben die Märkte in den vergangenen Monaten immer wieder betont und damit den Rahmen abgesteckt. Der Vorteil liegt darin, dass zumindest dieser Wert keine Enttäuschung mehr darstellen würde.

Spannender ist sicherlich der Blick auf das Jahr 2024. An sich erwarten die Märkte einen Verlust von ca. 1,6 Mrd. Euro. Die Verlusterwartungen sind gegenüber den vergangenen Monaten sogar schon gestiegen. Dies ist auf der anderen Seite eine Chance: Wenn am 5.3. diese hochgeschätzten Verluste sich etwas besser darstellen, wären dies echte Pluspunkte.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nio-Analyse von 02.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nio jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nio Aktie

Nio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...