Nio: China-Chance!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio konnte auch heute, am Dienstag, den Kurs wieder nach oben schieben. Die Aktie liegt damit am dritten Tag hintereinander vorne. Das ist durchaus bemerkenswert. Denn die Aktie hat zuvor eine Talfahrt sondergleichen hinter sich. Am Montag war es für das Unternehmen aus China sogar um mehr als 5 % aufwärts gegangen.

Langsam fangen auch die Analysten wieder an, hier aufzutauen. Denn noch am Montag hat Morgan Stanley kundgetan, das Rating würde auf “kaufen” gestellt. Damit reiht sich das Investmenthaus in eine ganze Schar von Analysten, die allerdings seit längerer Zeit teils wenig gesagt haben. Die mittlere Kursschätzung liegt jedoch weiterhin bei einem möglichen Plus von gut 38 %. Die Aktie kann aus dieser Sicht auf einen Anstieg hoffen.

Der Trend ist indes klar

Dennoch bleiben die aktuellen Verhältnisse für den Titel recht klar und übersichtlich. Nio verliert in diesem Jahr wie auch schon 2203 weiter Geld. Aktuell sind die Schätzungen zum Nettoverlust des Titels auf etwa 1,6 Mrd. Dollar für das laufende Jahr gestiegen. Gut ist das sicher nicht – denn schon im vergangenen Jahr sollen es -2,4 Mrd. Dollar gewesen sein. Was also sehen die Experten bei diesem Titel?

