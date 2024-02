Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Hoffnung, mit Nio noch punkten zu können, müssen viele Investoren wohl heute begraben. Der Titel hat auch am Mittwoch einen Abschlag von gut -2,5 % hinnehmen müssen. Die Aktie notiert bei nur noch 5,46 Euro. Das bedeutet auch, dass die Gewinne von gut 11,5 % am Dienstag in einem bestimmten Sinne vergeblich waren: Die Aktie ist nicht aus der Zone zwischen 5 und 6 Euro nach oben ausgebrochen. Es fehlt derzeit das Zutrauen – auch wenn es durchaus positive Botschaften gibt.

Nio: Auslieferungen gesteigert

So sei, wurde vor wenigen Tagen bekannt, die Zahl der Auslieferungen von Nio im Januar um 18 % gestiegen. Immerhin, lässt ich sagen. Dies hat jedoch nicht zu einer Beruhigung an den Aktienmärkten geführt. Der Titel ist klar im Abwärtstrend. Die Notierungen haben dabei in den vergangenen Wochen seit Jahresanfang einen Abschlag von gut -34 % hinnehmen müssen.

Nio ist charttechnisch betrachtet sogar erheblich angeschlagen. Die Chinesen müssen zumindest versuchen, die Untergrenze bei 5 Euro zu verteidigen. Wenn dies gelingt, ist ein erster Schritt zur Stabilisierung gelungen.

Technisch betrachtet sieht es noch grauer aus. Sowohl der GD100 wie auch der GD200 sind deutlich unterkreuzt. Die Aktie ist auf dem Weg nach unten – auch wenn es immer wieder Ausbruchsversuche gibt.

Welcher Grund herrscht hier vor? Die Schwäche der chinesischen Wirtschaft ist nur eine Begründung. Schlecht ist vor allem das wirtschaftliche Bild des Unternehmens. Nio produziert stets Verluste – sowohl 2023 wie auch 2024. 2024 wird gleichfalls mit einem Verlust von mehr als 1 Mrd. Euro geplant. Das kann die Börsen derzeit kaum beruhigen.

Wo viel Schatten ist, gibt es auch Licht. Die Analysten, die Kursprognosen abgeben, sind von dem Titel zumindest nicht abgeschreckt. Denn die Aktie hat demnach ein Kursziel mit einem Potenzial in Höhe von über 73 %. Die Aktie könnte also deutlich an die 9-Euro-Marke kommen.

