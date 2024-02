Nio-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, eine Aussage darüber zu treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Nio-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Beurteilung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 64,94 liegt. Somit wird das Wertpapier für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Nio.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten eher schwach war. Daher erhält Nio für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nio derzeit bei 67,62 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 46,9 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -30,64 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie hierbei die Einstufung "Schlecht". Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht mit -19,39 Prozent einem "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Schlecht".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders negative Anleger-Stimmung bei Nio. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.