Nio: Alles aus und vorbei?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio ist in den vergangenen fünf Tagen massgeblich schwächer geworden. Die Chinesen haben – weitere – 9,5 % verloren. Dies sind Werte, die das Unternehmen noch vor wenigen Wochen nicht einmal im Traum hätte haben sollen. Nio ist deutlich schwächer als der Branchenprimus BYD aus demselben Land – dem Reich der Mitte.

Nio: Was die Aktie so schwach werden lässt!

Nio ist in den vergangenen Tagen demnach unter die Marke von 7 Euro gerutscht. Das ist an sich bereits eine deutliche Schwächung, die auffällig ist. Damit sind Charttechniker der Meinung, der Titel sei in einem sehr deutlichen charttechnischen Baisse-Modus. Die nächste Marke, die hier wiederum etwas Erleichterung bringen könnte, wären Kurse in Höhe von mindestens 10 Euro. Diese Widerstände hat Nio als Untergrenze vor einiger Zeit – Mitte September – nicht mehr halten...