Nio: Alarm!

Dr. Bernd Heim

Alarm aus China: Nio hat am Dienstag in einem wahren Kursmassaker gleich – 9,6 % verloren. Die Chinesen haben zuletzt mit einigen Kursgewinnen auf sich aufmerksam gemacht. Die sind nun fast wieder Geschichte, lässt sich kritisch feststellen. Denn die Notierungen haben nun wieder klar den Abwärtstrend bestätigt, der schon halbwegs überwunden zu sein schien. Die Aktie hat damit gleich zwei wichtige Indikatoren wieder in den roten Bereich getrieben.