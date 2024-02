Nio Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten zwei Wochen wurde Nio von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Auch wurde in den vergangenen Tagen überwiegend positiv über den Wert gesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 18,55 deutet darauf hin, dass Nio überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 67, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nio beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,13 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die charttechnische Entwicklung der Nio-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, wodurch die Nio-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.