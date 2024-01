Nio-Aktie: Das war nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio verliert etwas überraschend weiter an Zustimmung. Der Wert musste am Mittwoch das Minus von -2,8 % hinnehmen. Das ist fast schon ungewöhnlich schwach, denn die Aktie ist kurz davor, ein langjähriges Minus zu etablieren. Das Ganze findet auch noch ohne neue Nachrichten aus dem Unternehmen heraus statt. Die Statistik bleibt vergleichsweise brutal. Denn der Wert hat in den vergangenen 12 Monaten nun schon -52 % hinnehmen müssen.

Der langfristige Trend

Der langfristige Trend ist noch schwächer. Da hat Nio in den vergangenen drei Jahren ein Minus von gleich -88,5 % einstecken müssen. Es gibt nur einen Kern-Grund. Noch immer hat Nio kein Geld verdient. 2023 wird das Unternehmen bei gut 7 Mrd. Euro Umsatz mehr als -2 Mrd. Euro verlieren. 2024 soll der Verlust auf nur noch gut -1,6 Mrd. Euro sinken. Das ist dennoch zu viel. Die Börsen selbst ziehen hier den Stecker. Nur Analysten sehen noch immer eine Chance: Mehr als 70 %!

