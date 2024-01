Nio-Aktie: Das war klar!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio hat am Mittwoch einen weiteren Rücksetzer hinnehmen müssen. Die Notierungen gaben um -2,1 % nach und machten sich damit erneut auf den Weg, die Marke von 6 Euro sehr klar zu verfehlen. Das war klar, so ein Beobachter. Denn am Tag zuvor hat Nio ca. 4 % gewonnen. Nur sind 4 % derzeit kein Gewinn für den Wert, der sich aus wirtschaftlicher Sicht selbst erklären würde. Nio wird im laufenden Jahr noch immer -1,6 Milliarden Euro Gewinn für sich verbuchen müssen. Das Unternehmen hat bei einem Umsatz von gut 10,3 Milliarden Euro – der für 2024 zu erwarten wäre -, einfach zu wenig Rentabilität.

Immerhin gibt es für das Unternehmen aus der Sicht von Analysten eine gute Nachricht: Die Leerverkäufer vom chinesischen Markt sollen sich derzeit “zurückziehen”. Das heißt übersetzt: Die Schwäche am Markt aus den vergangenen Tagen kann sich nach und nach wieder ad acta legen.

