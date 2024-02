Nio Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Firma Nio schüttet eine Dividende von 0 % aus, was 5,1 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung der Dividendenrendite als "Schlecht". Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird festgestellt, dass Nio momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Stimmung der Anleger bezüglich Nio wird als "Neutral" bewertet, da die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Die Kommunikation über Nio in den Social Media zeigt keine eindeutige Veränderung, weshalb die Aktie auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.