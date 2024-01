Nio Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Nio-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 68,79 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 61,25 HKD, was einem Unterschied von -10,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 60,87 HKD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden weist Nio derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,88 %. Aufgrund dieser 4,88-prozentigen Differenz erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Dividendenrendite.

In den sozialen Medien konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbilds zu Nio festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen erkennbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammengefasst erhält Nio daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

