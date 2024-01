Nio Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Nio haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies geht aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervor. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse an der Aktie hindeutet. Aus diesem Grund erhält Nio in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Nio derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,02 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nio-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusätzlich dazu ist die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Obwohl in den vergangenen Tagen positive Themen diskutiert wurden, wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Nio aufgrund der genannten Faktoren eine schlechte Bewertung.