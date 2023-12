Nio-Aktie läuft – was für eine Rallye jetzt noch fehlt

Die Nio-Aktie (WKN: A2N4PC) baut ihre grüne Serie aus: Nach +10% in zwei Tagen klettert der Nasdaq-Titel am Freitag um weitere +3% hoch auf 8,10 US$. Nio-Präsident Qin hat zuvor große Ankündigungen gemacht, die etablierte Hersteller in Europa als Kampfansage verstehen dürfen. Unter den richtigen Bedingungen ist nun auch eine nachhaltige Kurserholung drin.