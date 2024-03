Nio Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die technische Analyse zeigt, dass die Nio derzeit einen "Schlecht"-Wert aufweist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 beträgt 65,84 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (44,65 HKD) um -32,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 50,88 HKD zeigt eine Abweichung von -12,24 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Das Gesamtrating für die technische Analyse ist daher "Schlecht".

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes für Nio in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, daher erhält Nio in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 44,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nio weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 48,97 ebenfalls im neutralen Bereich, daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Nio derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,07 liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.