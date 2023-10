Nio-Aktie Das ist unglaublich!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio hat in der vergangenen Woche unter dem Strich ein Minus von nunmehr -3,2 % hinnehmen müssen. Das ist nach Meinung von Beobachtern fast unglaublich. Denn der Wert hat danach nicht davon profitiert, was sich in den vergangenen Wochen ereignet hat. Auch die Analysten, die lt. Marketscreener Schätzungen abgeben, scheinen sich bis dato mit ihren recht zuversichtlichen Prognosen ganz ordentlich geirrt zu haben.

Nio ist derzeit auf dem Weg nach unten. Dies zeigt sich in mehreren Dimensionen.

Es hakt zumindest in einer Weise ganz besonders. Hier ist es gleichsam wichtig, die Entwicklung zu beobachten, wenn man die Aktie und deren Entwicklung begleiten möchte.

Nio: Die Zahlen werden bald kommen

Die langfristig wichtigste Dimension der Märkte ist jeweils der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens. Nio ist nicht erfolgreich....