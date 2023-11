Nio-Aktie: Das ist immens!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nio hat in der abgelaufenen Woche gleich – 7 % verloren. Das sind eminent hohe Verluste, die das chinesische Unternehmen an den Aktienbörsen sicherlich hinnehmen musste. Dennoch: Die Chance auf eine Erholung bleibt zumindest aus der Perspektive der Analysten offenbar groß. Die Kursschätzungen sind geradezu gewaltig. Die Aktie könnte – so die aktuellen Daten auf Marketscreener – einen Sprung um über 80 % schaffen!

Nio: Ist das ernst gemeint?

Dabei hat die Rekordschätzung sogar ein Volumen im Umfang von mehr als 201 %. Da darf die Frage erlaubt sein: Ist das wirklich ernst gemeint? Die Aktie wäre demnach aktuell bei ungefähr 18 Euro anzusiedeln. Das Unternehmen wird ca. 2,4 Mrd. Dollar Jahresverlust erwirtschaften. Oder hat der Analyst Recht, der das Potenzial auf -9,7 % schätzt? Nio hinterlässt Rätsel. Denn auch im kommenden...