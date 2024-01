Nio-Aktie: Das ist grotesk!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio hat noch immer eine Chance auf Kurssteigerungen, meinen Analysten. Am Freitag ging es für den Titel aus China um immerhin 0,6 % aufwärts. Ist die Chance auf Kursgewinne damit groß? Die Chancen sind nach Meinung von Beobachtern nicht besonders gut, wenn es nach den wirtschaftlichen Vorgaben geht, die Nio auf dem Markt aufstellt. Die Nachrichtenlage ist auch nicht besonders vielversprechend.

Und dennoch: Analysten gehen unverändert davon aus, die Aktie habe enorme Chancen. Das durchschnittliche Kursziel für Nio liegt aktuell bei ca. 70 % Plus. Das wären ausgehend von den gegenwärtigen Notierungen immerhin Kursgewinne auf grob gerechnet ca. 9 Euro.

Nio: Das sind enorme Sprünge

Klar ist, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen China insgesamt steht, gewaltig sind. Die Aktie von Nio ist wegen ihrer chinesischen Einbindung von der Konjunkturkrise zweifellos betroffen. Nur steht auf der anderen Seite auch, dass Nio gegenwärtig selbst Minuszahlen produziert. Aktuell gibt es keine neuen Nachrichten, so dass die bisherigen Schätzungen ihre Gültigkeit behalten können.

Nio kann damit rechnen, dass der Umsatz des Unternehmens im laufenden Jahr bei ca. 10,3 Mrd. Euro liegt, so die Schätzungen. Das führt dennoch nicht zu Gewinnen: Selbst dann rechnet der Markt noch immer mit einem Minus von -1,6 Mrd. Euro.

Die Zahlen für das vergangene Jahr sind zudem noch nicht offiziell. Auch da gibt es Verluste, die sogar deutlich höher sind. Der Markt rechnet mit einem Verlust in Höhe von -2,4 Mrd. Euro. Da die Aktie gut 10 Milliarden Euro wert sein soll, stellt sich die Frage: Wie kommt es zu Kursschätzungen, die von steigenden Notierungen ausgehen?

Unter dem Strich also sieht es gegenwärtig so aus, als würde Nio nur ein Hoffnungswert am Markt sein – von dem die Investoren also hoffen und die Analysten per früherer Schätzung davon ausgehen, dass es massiv nach oben ginge.

