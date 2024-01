Nio-Aktie: Das ist es!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Das ist wohl der Abgesang auf Nio: Die Aktie konnte auch die neue Woche nicht mehr mit einem kleinen Plus wenigstens etwas retten. Der Titel hat mit einem Minus von -3,5 % den Weg nach unten angetreten, so die Meinung von Beobachtern – oder vielmehr auch fortgesetzt. Denn der Kurs der Aktie hat damit die Marke von 6 Euro in keiner Weise mehr vor sich. Vielmehr ist der Titel nun in fünf Tagen um gleich -15 % nach unten gerutscht und droht auch noch die 20%-Verlustmarke zu unterkreuzen.

Nio: Wie soll das gehen?

Neue Nachrichten gab es aus dem Unternehmen auch am Montag nicht. Aber Analysten bleiben offenbar ihren Einschätzungen zur Aktie und deren Potenzial noch treu. Die Aktie soll demnach ein Plus von über 75 % schaffen. Wie soll das gehen? Diese Frage stellen sich derzeit die Beobachter – und sehen, dass das Unternehmen im laufenden Jahr allen Schätzungen nach noch ca. -1,5 Mrd. Euro Verlust erwirtschaften wird.

