Nio-Aktie: Das ist eine Strategie!

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nio möchte nach den jüngeren Nachrichten zusammen mit CATL eine langlebige Batterielösung entwickeln. Diese vermeintlich gute Botschaft ist an den Börsen weniger gut angekommen. Die Notierungen haben auch am Freitag mit dem Minus von -1,7 % den Bogen nach unten eingeschlagen. Nio notiert so tief wie lange nicht, jedenfalls “fast”. 4,46 Euro wären der Tiefpunkt. Nun ist die Aktie mit -11,5 5 in einer Woche aber nach der oben genannten Nachricht schon ordentlich abgestraft worden.

Seit Jahresanfang ging es für den Titel um -46,5 % nach unten. Das zeigt: Alle Pfeile deuten nach unten.

Der Grund dafür ist schnell ermittelt: Nio hat keine Chance, aktuell Geld zu verdienen. Die Nettoverluste im laufenden Jahr werden auch auf mehr als 2 Milliarden Dollar taxiert. Die Schätzung stieg in den vergangenen Wochen um ca. 55 % an. Das kann kaum ein Börsenkurs überleben – und so hat Nio nicht zufällig den Weg nach unten angetreten. Analysten sind anderer Meinung – zu Recht?

