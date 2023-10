Nio-Aktie: Das ist die Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio hat in den vergangenen Wochen die eine oder andere irritierende Bewertung über sich ergehen lassen müssen. Tatsächlich aber sind die Kurse von Nio am Dienstag am deutschen Feiertag um annähernd 4 % nach unten durchgereicht worden. Das ist ausgesprochen viel, zumal Nio schon jetzt im Abwärtstrend ist. Die Notierungen waren an den vier vorhergehenden Tagen nach oben geschossen. Zuvor aber war Nio schon einmal massiv nach unten eingebrochen.

Zu hohe Verluste

Verantwortlich scheint eine Wandelanleihe, bei der Nio sich offenbar überhoben hat. Es geht um ein Volumen von 1 Mrd. Dollar bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 14,9 Mrd. Euro, also über 15 Mrd. Dollar. Diese Wandelanleihe bringt Umtauschrechte in die Aktie mit sich. Diese Umtauschrechte sind offenbar an den Börsen skeptisch betrachtet worden. Denn damit könnten...