Nio-Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio konnte auch zum Ende der Woche nicht mehr glänzen. Der chinesische Titel verlor gleich mehr als -4 %. Damit ist die Aktie nach insgesamt -9,5 % in einer Woche sehr klar im charttechnischen Abwärtstrend. Insgesamt hat sich die Situation fast schon dramatisch verschärft.

Nio: Das ist die Prognose

Es gibt verschiedene Faktoren, die es nahelegen, dass die Aktie sich nicht so schnell erholen wird. Die charttechnische Situation ist katastrophal. Der Weg zurück in den Aufwärtstrend würde einen Kursanstieg auf 10 Euro und mehr erwarten lassen. Wirtschaftlich aber stehen die Zeichen in diesem wie auch im kommenden Jahr auf “Verlust”. Die Impulse fehlen auch aus der technischen Ecke. GD100 und GD200 sind sehr weit entfernt. Damit ist die Aktie derzeit auf dem Weg nach unten – wenn nicht zum Jahresende ohne (!) neue Quartalszahlen...