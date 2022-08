Nio-Aktie: Die große Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

In Sachen Nio blicken die Anleger in erster Linie auf die Absatzzahlen in China, und die konnten zuletzt nicht begeistern. Wie das Unternehmen mitteilte, konnten die Verkäufe im Jahresvergleich zwar um 26,7 Prozent auf 10.052 verkaufte Fahrzeuge zulegen. Zum wiederholten Male kam es allerdings zu einem sequentiellen Rückgang. Das bedeutet, dass die Auslieferungen verglichen mit dem Vormonat zurückgingen, und das… Hier weiterlesen