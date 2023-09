Nio-Aktie: Der große Angriff!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio muss sich nach einigen Kursrücksetzern wieder berappeln – aktuell gewinnt der Titel und es steht ein großer Angriff bevor – auch die Analysten sind optimistisch

Dabei haben die Chinesen am Donnerstag etwa den Handel mit einem kleinen Rücksetzer aufgenommen. Dennoch zeigen sich die Märkte für die Aktie von Nio recht stabil. Der Wert greift nun im Chart sichtbar die Marke von 10 Euro an, nachdem die Kurse binnen von fünf Tagen um mehr als 1,1 % nach oben gezogen sind. Die Stimmung ist nach einem vorhergehenden Kurseinbruch unter die Marke von 10 Euro wieder deutlich besser geworden. Der Sturz ist abgefangen worden, was selbst ohne weitere Nachrichten am Markt typischerweise als Zeichen für eine gute und günstige Entwicklung nach oben empfunden wird.

Nio wird nach Meinung der Chartanalysten mit der Marke von 10 Euro...