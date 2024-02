Nio Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Safe Bulkers":

In den letzten zwei Wochen wurde Nio von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Nio aktuell 0, was einer negativen Differenz von -5,13 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Automobilbranche entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik deshalb als "Schlecht".

Die Stimmung rund um Nio hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Daher wird Nio auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Nio derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 18,55 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 67, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".