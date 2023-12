Nio Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Nio beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 32,9 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 44,31 Punkten deutet auf ein "Neutral"-Rating hin.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Nio. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 5,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenpolitik von Nio wird daher als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Nio-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kursniveau verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -8,35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Nio-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, das Anleger-Sentiment und die einfache Charttechnik.

Nio kaufen, halten oder verkaufen?

