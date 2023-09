Nio-Aktie: Das dicke Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio hat am Donnerstag an den Börsen für lange Gesichter gesorgt. Der Markt sorgte mit dem Abschlag von mehr als -5 % sicherlich für sehr viele Enttäuschungen. Noch am Dienstag zuvor war es sogar um -18 % abwärts gegangen. Nun wird es spannend.

Nio ist zuletzt so massiv unter die Räder geraten, weil das Unternehmen eine Wandelanleihe am Markt platziert hatte. Diese Wandelanleihe ist hinsichtlich der Wirkung auf die Aktie – weil sie umgewandelt werden kann – sicherlich überschätzt worden. Dennoch sind die Märkte am Donnerstag verunsichert.

Dabei ist Nio mit einer fast schon spektakulären Nachricht an den Markt getreten. Das Unternehmen hat sein erstes Mobiltelefon an den Markt gebracht. Der Markt hat sich offenbar nicht besonders für die Nachricht interessiert oder sieht keine Chance darin.

Nio leidet u.a. aber sicherlich...