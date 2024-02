Nio-Aktie: Das Wunder wird wahr - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio war noch vor wenigen Tagen ein Untergang mehr oder weniger bescheinigt oder prophezeit worden. Nun konnte der Wert aus China mit gut 1,1 % das Wochenende erreichen. Die Notierungen sind damit in einer Woche um etwa 5 % nach oben geklettert. Die Aktie hat an vier von fünf Handelstagen in einer Woche ein Plus markiert. Auch das ist außergewöhnlich in diesen Tagen.

Analysten zeigen sich wenig überrascht. Der Absatz von Fahrzeugen, die auf neue Energie-Antriebe setzen, ist Meldungen nach ohnehin gestiegen. Aber ohnehin sind die Analysten von steigenden Kursen überzeugt. Das Kurspotenzial schätzen die Experten lt. Marketscreener im Konsens auf ein Plus von über 71 % ein.

Nio: Tatsächlich fast 10 Euro?

Bezogen auf den Aktienkurs müssten Analysten demnach davon ausgehen, der Titel könnte in die Nähe von etwa 10 Euro klettern – oder jedenfalls fast. Die Marktkapitalisierung könnte sich von gut 10 dann auf 17 Mrd. Euro nach oben schieben.

Das wäre erstaunlich. Denn betriebswirtschaftlich sind die Signale nicht nur gut. Die Chinesen werden sowohl für 2023 rückwirkend als auch für das laufende Jahr Verluste anmelden müssen. Oder wissen die Analysten mehr?

