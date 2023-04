- Nio-Aktie: Wochenzusammenfassung KW17

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio beendete die Woche mit einem Minus von 4,89% und schloss bei einem Endpreis von 7,97 USD. Die Nio-Aktie bleibt weiterhin im Fokus der Anleger.

Die Marktstimmung könnte in den kommenden Tagen kippen und damit auch die Nio-Aktie unter Druck bringen. Hedgefonds entziehen dem Markt massive Liquidität und das Gewinnwachstum rechtfertigt den aktuellen Preis nicht.

Während Medien und Analysten vom chinesischen Elektroautohersteller überzeugt sind, markierte die Aktie am Dienstag ein Mehrjahrestief an der Nasdaq. Seit Jahresbeginn beträgt das Kursdefizit knapp 23 Prozent und Tesla’s Preiskrieg sowie das Auslaufen von Subventionen in China stellen eine große Belastung dar.

Als Teil der ersten Phase seiner Expansion nach Deutschland und Europa hat Nio zusammen mit Santander Finanzierungsoptionen für E-Autos angeboten, um Kunden zu...