Nio Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Nio-Aktie hat in den letzten Wochen eine negative Entwicklung auf technischer Ebene gezeigt. Der Kurs liegt derzeit um 21,17 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen ist die Aktie mit einer Distanz von -33,48 Prozent zum GD200 als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Nio-Aktie haben sich ebenfalls in negativer Richtung verändert. Die Beurteilung basiert auf der Auswertung sozialer Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Stimmungsbild die Bewertung "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Nio-Aktie für dieses Kriterium also als "Schlecht" eingestuft.

Aufgrund der Dividendenrendite, die mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, erhält die Nio-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Bewertung der Stimmung rund um die Nio-Aktie auf sozialen Plattformen ergibt hingegen ein positives Bild. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.