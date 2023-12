Nio Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Nio hat einen RSI-Wert von 25,43, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 39,42, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Nio daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Nio derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,97% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nio bei 68,91 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 64,95 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,75%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 59,19 HKD, was einen Abstand von +9,73% bedeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nio eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nio daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Nio ebenfalls als "Neutral" bewertet.

