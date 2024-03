Nio Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio, ein Unternehmen der Automobilbranche, hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0 % bekannt gegeben. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche, die im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 5,06 % aufweisen, ist dies ein Rückgang um 5,06 Prozentpunkte. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird die Einstufung der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Eine technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-Basis) Ebene neutral eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,41 Punkten und der RSI25 bei 54,77, was darauf hinweist, dass die Nio-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Des Weiteren zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nio derzeit bei 66,08 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 46,5 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -29,63 % und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 52,91 HKD und einem Abstand von -12,11 % auf die Aktie eine negative Bewertung hin.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Nio war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, wobei positive Diskussionen an neun Tagen dominierten. Nur an drei Tagen wurde überwiegend negativ über das Unternehmen gesprochen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute insgesamt positiv bewertet und erhält das Rating "Gut".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Nio in Bezug auf die Dividende und die technischen Indikatoren als "Schlecht" eingestuft wird, während das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung erhält.