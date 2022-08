Nio-Aktie: Was für eine Technik!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Finanztrends Video zu NIO



mehr >

Nio hat derzeit einen besonders beeindruckenden Lauf an den Aktienmärkten, da der Wert in einer Woche zumindest in Deutschland um fast 10 % aufwärts geschossen ist. Die Aktie hat am Mittwoch einen vergleichsweise ruhigen Handel erlebt, zeigt sich dennoch angesichts der jüngsten Aufwärtstendenzen als relativ erholt. Die Werte sind noch nicht durchgehend positiv – dies kann sich aber ändern, wenn… Hier weiterlesen