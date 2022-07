Nio-Aktie: Was für ein Ding!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio ist in den vergangenen Handelstagen weitgehend unter Druck geraten. Am Mittwoch ging es für das chinesische Unternehmen in den USA an der NYSE wieder bergauf. Die Aktie legte um 0,2 % zu. Immerhin, mögen Skeptiker und Kritiker sagen. Die Notierungen sind in den zurückliegenden fünf Handelstagen um -5,9 % gefallen, zuletzt aber in vier Woche um 15,1 % gestiegen.… Hier weiterlesen