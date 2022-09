Nio-Aktie: Was für ein Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Nio-Aktie hat in den letzten Tagen richtig Gas gegeben. Innerhalb einer Börsenwoche ging es mit dem Kurs des chinesischen Elektroautoherstellers um fast 30 Prozent nach oben. Damit hat die Nio-Aktie ihren zuletzt bestehenden leichten Abwärtstrend klar durchbrochen. Was steckt hinter dem starken Kursaufschwung? Zwei Banken sind bullish Es sind die Kaufempfehlungen von zwei internationalen Großbanken. Die Bank of America… Hier weiterlesen